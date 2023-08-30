В Мирзачоле заработал моноцентр

Государство Республики Узбекистан Вкл. В преддверии 32-й годовщины независимости в Мирзачольском районе Джизакской области в сфере ремесел создан «Практический моноцентр». Постановлением от 5 мая 2023 года «О мерах, направленных на создание», ведется ряд работ. проведены в Мирзачольском районе в целях обеспечения реализации задач, указанных в решении.

В частности, «Практический моноцентр» начал работу на районном сходе граждан района «Мирзадала».

В этом моноцентре представлены 10 ремесел, таких как ручное ковроткачество, вышивка, рукоделие, шитье, плетение шерстяных платков, изготовление сувениров, национальных кукол и обуви. Продолжая традицию мастера-ученика, Мастер обучает 80 юношей и девушек из Мирзачоли.

На этом этапе следует отметить, что сегодня в Джизакской области трудятся более тысячи ремесленников. В Мирзачольском районе членами ассоциации «Хунарманд» являются 53 мастера, из них 38 женщин-ремесленниц.

Накануне празднования Дня независимости «Моноцентр Амали» привлек к себе женщин, не гарантированных трудоустройством, но владеющих ремеслами и включенных в социальные регистры.