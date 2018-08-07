В мобильную приемную губернатора с начала года обратились более 300 кубанцев

За последние две недели сотрудники администрации совершили выезды в три муниципалитета.

В Старолеушковском сельском поселении Павловского района приняли 40 человек. Рассматривали вопросы соцсферы: ЖКХ, выплаты компенсаций пострадавшим от града в нестандартных случаях. Жителей консультировали представители профильных краевых министерств, регионального управления МЧС и районного Центра занятости населения.

В Сочи обращения жителей касались водоснабжения нескольких сел, ремонта дорог, газификации и электрификации.

В Белореченском районе мобильная приемная губернатора побывала в конце июля. Люди пришли с вопросами об асфальтировании дорог, газификации домов, строительстве фельдшерско-акушерского пункта, сельского клуба и школы.

По плану мобильная приемная главы края должна выезжать в муниципалитеты раз в месяц, но при необходимости это происходит чаще. В рамках подготовки к выезду сотрудники управления по работе с обращениями граждан департамента внутренней политики анализируют обращения жителей к президенту РФ и губернатору. Исходя из тематики вопросов, формируется состав мобильной приемной. Если у граждан возникают вопросы, относящиеся к работе органов власти, не участвующих в приеме, используется видеосвязь.

Всем пришедшим даются подробные разъяснения. В ряде случаев заявителям оказывается оперативная помощь. Если вопрос требует более детального рассмотрения, от людей принимают заявления, которые рассматриваются компетентными органами исполнительной власти.

Глава края Вениамин Кондратьев и его заместители регулярно проводят личные приемы граждан в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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