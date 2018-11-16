В модернизацию крахмального завода в Гулькевичах вложили около 2 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 ноября провел встречу с представителями ООО «Крахмальный завод Гулькевичский».

На одном из ведущих перерабатывающих предприятий края открылась линия по изготовлению высокотехнологичных продуктов для пищевой промышленности.

«Возможность производить мальтодекстрин делает ваш завод стратегическим не только для нашего региона, но и для всей России. Вы делаете его из отечественного сырья, составляете конкуренцию китайским и европейским производителям. Главное — сможете закрыть потребность российского рынка в этой добавке. Это и есть импортозамещение, о котором мы говорим», — подчеркнул Кондратьев.

Мощность предприятия позволяет перерабатывать около 370 т зерна кукурузы в сутки. Основной акционер Иван Тырышкин сообщил, что в первом квартале следующего года планируется выйти на полную загрузку завода. При этом выпускаемая продукция отвечает самым высоким стандартам качества.

«Это не просто мальтодекстрин, а продукты для производства детского питания, заменителей грудного молока, где требования существенно выше. И нам приятно, что наш завод, построенный в Краснодарском крае, самый современный в России, этим требованиям удовлетворяет», — акцентировал внимание Тырышкин.

Он подчеркнул, что для реализации подобных инвестиционных проектов на Кубани созданы максимально комфортные условия.

«Сумма вложений за последние два года достаточно большая — около 2 млрд рублей. Но понимая, что край готов оказывать нам поддержку, мы как акционеры приняли решение развивать производство в регионе. В дальнейшем хотим увеличить мощность переработки кукурузы до 700 т в сутки», — добавил представитель компании.

Кондратьев отметил, что расширение предприятия поспособствует экономическому росту муниципалитета и благосостояния его жителей.

«Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Количество рабочих мест, которые будут появляться, налоги в бюджеты различных уровней — это принципиальные моменты для развития экономики района и всего края», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 ноября официально запустили производство высокотехнологичных продуктов для пищевой промышленности на базе ООО «Крахмальный завод Гулькевичский».

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