В Молькино прошли антитеррористические учения военной полиции

По легенде, пока военные отражали нападение на базу, был захвачен узел связи. Отвлекающий маневр злоумышленников сработал.

Подразделению военной полиции была поставлена задача вернуть военный объект. Отразить нападение неприятеля нужно было за шесть минут, две из них отводились на штурм здания. За это короткое время при поддержке спецназа условные преступники были обезврежены, а заложники спасены.

«Данное мероприятие проводится для слаженности подразделений, для того, чтобы чувствовать плечо товарища в реальных действиях, для того, чтобы не навредить в первую очередь друг другу в каких-то нестандартных условиях», — отметил инспектор военной полиции Краснодарского гарнизона Виктор Бакланов.

«В основные задачи военной полиции входят поддержание правопорядка и воинской дисциплины на территории гарнизона, организация гарнизонной службы, розыск военнослужащих, уклоняющихся от службы, совершивших самовольное оставление части», — сказал инспектор взвода военной полиции Краснодарского гарнизона Валентин Кочесогов.

В учениях было задействовано более 30 человек и несколько единиц боевой техники, включая бронеавтомобиль «Тигр». На таких тренировках полицейские устраняют недочеты в командной работе.

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