В Молодежном микрорайоне Краснодара разрешили строительство школы

Проектную документацию школы на 1 тыс. 100 мест за счет собственных средств разработала строительно-инвестиционная компания «Наш город».

«Строительство новой школы в этом микрорайоне действительно необходимо. Эта задача — на личном контроле главы города Евгения Первышова. К настоящему моменту проведена вся подготовительная работа», — рассказал директор департамента строительства администрации Краснодара Максим Карпенко.

По его словам, проект готов, получено положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство. Для начала работ нужны финансовые средства со стороны компании-инвестора.

Строительный холдинг, в который входит ИСК «Наш город», в настоящее время за счет собственных финансов возводит школу на 1 тыс. 550 мест в Московском микрорайоне на улице Байбакова. Строители приступили к кирпичной кладке наружных и внутренних стен второго и третьего этажей здания школы. Объект планируют завершить до конца года. Предполагается, что в 2019 году его выкупит муниципалитет за счет краевых средств. Средства на это предусмотрены в бюджете.

Максим Карпенко отметил, что к строительству школы на улице 4-й Целиноградской планируют приступить после того, как будет завершены работы на улице Байбакова — в первом полугодии 2019 года, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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