В «Молодежном» сквере Краснодара дополнительно установят игровое оборудование

Как отметил глава города Евгений Первышов, важно, чтобы сквер продолжал развиваться.

По его словам, сквер «Молодежный» — красивая и комфортная территория, где созданы все условия для отдыха и прогулок с детьми.

«Уже с трудом можно вспомнить, насколько плохим было его состояние до обновления. При этом важно, чтобы сквер продолжал развиваться. Тем более, что теперь он пользуется большой популярностью. Рассчитываю также, что краснодарцы, видя, какая работа проделана и продолжается, будут помогать поддерживать порядок в сквере, сохранять детские и спортивные площадки, как на этой, так и на других обновленных территориях», — сказал глава города.

В ближайшее время детский городок в центре сквера пополнят около 30 новых элементов — качели, горки, детские скамьи, качалки, карусели, игровые модули. Оборудование рассчитано на младшую возрастную группу.

Во время посещения сквера Евгений Первышов пообщался с отдыхающими горожанами в «Молодежном». Они отметили существенные изменения, благодаря которым сквер стал главным местом отдыха всего ближайшего района.

Молодые люди рассказали главе города о том, что покрытие спусков скейт-парка из-за дождей начало изнашиваться. Евгений Первышов дал поручение привести в порядок покрытие горок.

Он также отметил, что в сквере необходимо продолжать озеленительные работы. Заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК, начальник отдела озеленения, цветоводства и ландшафтного дизайна Иса Чингариев рассказал, что ряд работ в этом направлении уже запланирован — в сквере высадят розы, цветы-летники, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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