В Молодежном театре Краснодара дополнительно покажут «Грозу» и «Чудиков»

В мае зрителей ожидают два дополнительных представления.

Спектакль «Гроза» по пьесе Александра Островского покажут 5 мая в 13:00, постановку «Чудики» по Василию Шукшину — 20 мая в 13:00, сообщается в группе Молодежного театра в соцсети «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский Молодежный театр 19 апреля представит новый спектакль «Дьявол» по повести Льва Толстого.

Фотографии с показа спектакля «Гроза» в Молодежном театре Краснодара смотрите здесь.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник