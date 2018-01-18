В Морпорту Сочи начался демонтаж ограждений

Руководство порта после многочисленных обращений жителей города и просьбы мэра договорилось с арендаторами.

Сами ограждения появились здесь два месяца назад. Так предприниматели решили бороться с рыболовами, которые, на их взгляд, портили облик стоянки для яхт и сами парусники. На судах появлялись царапины и сколы от крючков и грузил удочек. Сейчас от металлических тросов освобождают территорию Морпорта, которая не входит в зону таможенной безопасности. Ограждения снимут на двух причалах. Работу планируют завершить 19 января.

Арендаторы пошли на этот шаг с условием, что полиция обеспечит порядок на причале. Сами рыбаки должны быть бдительными — контролировать своих товарищей, чтобы те не употребляли спиртное и не сорили. Если нарушения закона продолжатся, то причалы, главную достопримечательность Сочи, арендаторы вновь обтянут металлическими тросами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее арендатор Андрей Бойко, выставивший ограждения, заявил, что они поставлены из соображений безопасности. Он сказал, что, если полиция обеспечит охрану общественного порядка в акватории Морпорта, забор могут демонтировать.

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