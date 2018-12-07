В морском порту Сочи построят оградительные сооружения

Они будут обеспечивать безопасный волновой режим и стоянку судов у причала порта.

Проект одобрили эксперты Ростовского филиала «Главгосэкспертизы» России.

Построят волнозащитную шпору и оградительное гидротехническое сооружение, примыкающее к Северному молу. Длина шпоры, состоящей из корневого и двух основных участков, составит более 84 м.

С внутренней стороны шпоры установят стремянки, а все сооружение оборудуют леерным ограждением и лестничным спуском на Северный мол. На кронштейнах в железобетонном оголовке шпоры закрепят светильники, которые создадут светящуюся ленту вдоль наружной стороны ограждения.

«Конфигурация и размеры оградительного гидротехнического сооружения обеспечат требуемый безопасный навигационный и волно-ветровой режим в акватории», — сообщили в пресс-службе «Главгосэкспертизы»

«Росморпорта» осуществят строительство за счет собственных средств.

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