В московском Кремле отметили 80-летие руководителя Кубанского казачьего хора

Виктора Захарченко от имени Правительства РФ поздравила заместитель председателя Правительства Ольга Голодец.

Она отметила высокий профессионализм и огромный вклад специалиста в развитие культуры страны, созидательность и высокую духовность его творчества.

Захарченко дирижировал хором из первого ряда, комментируя программу. Звучали любимые казачьи песни в обработке маэстро, но большую часть программы составили авторские произведения юбиляра. Музыкант также представил шесть своих новых песен.

В финале концерта на сцену вынесли цветы от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего хора.

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