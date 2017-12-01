В Москве 1 декабря пройдет жеребьевка чемпионата мира по футболу — 2018

Национальные команды 32 стран узнают своих соперников по групповому этапу.

Жеребьевка начнется в 18:00. Накануне в Кремле состоялась презентация городов-участников мундиаля.

Игры будут проходить в разгар курортного сезона, и Сочи готов показать не только отличный футбол.

«Конечно, Сочи будет представлять себя со всем арсеналом своих возможностей — и климатических, и географических, и туристических. Наша главная задача — чтобы гости приехали не только посмотреть футбол, а окунулись в атмосферу того самого Сочи, который мы любим, и возвращались снова и снова», — сказал первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.

Всего Сочи примет шесть матчей чемпионата мира. Четыре из них — это встречи группового этапа. Жеребьевка определит, за чьей игрой будут следить фанаты на стадионе «Фишт».

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