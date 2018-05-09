В Москве «Бессмертный полк» собрал 1 млн участников и побил собственный рекорд

В столице продолжается акция памяти.

Шествие «Бессмертный полк» побило в Москве собственный рекорд, собрав более 1 млн участников. Об этом 9 мая сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В центре столицы проходит шествие «Бессмертный полк». В Москве, по состоянию на 18:00, более 1 млн россиян принимают участие в нем», — цитирует Ирину Волк ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани участие в акции «Бессмертный полк» приняли более 580 тыс. человек.

В Краснодаре в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 107 тыс. человек. В Сочи участие в акции «Бессмертный полк» приняли 80 тыс. человек. В Новороссийске в шествии «Бессмертного полка» участвовали 52 тыс. человек. В Анапе в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 12 тыс. человек. В Геленджике в акции «Бессмертный полк» приняли участие 3 тыс. 200 человек.

Президент России Владимир Путин 9 мая во время шествия «Бессмертного полка» в Москве нес в руках портрет отца-фронтовика.

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