В Москве будут судить банду наркоторговцев, действовавшую на Кубани

Злоумышленников обвиняют в сбыте более 100 кг наркотиков и психотропных веществ.

Преступная группа продавала наркотики также на территории Москвы, Московской, Брянской, Ярославской и Тульской областей.

Следствие установило, что девять сообщников организовали работу интернет-магазина. После того, как производилась оплата в виртуальной валюте, на сайте размещали информацию о расположении тайников-закладок, откуда можно было забрать товар.

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий правоохранители изъяли более 108 кг наркотических средств и психотропных веществ — амфетамин, МДМА, гашиш, каннабис, кокаин, мефедрон.

«Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в сбыте наркотических средств и психотропных веществ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело в отношении семи обвиняемых направили в Щербинский районный суд города Москвы, сообщает пресс-служба МВД России.

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