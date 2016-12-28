В Москве грабитель с помощью газа взорвал банкомат

В Москве 28 декабря неизвестный мужчина взорвал в отделении банка платежный терминал и похитил деньги.

Это произошло около 4:00 в северо-западной части города.

«Неизвестный вошел в отделение банка, расположенное в жилом доме № 3 на Волоколамском шоссе, он закачал в корпус банкомата газ, а после подорвал его. Из разрушенного терминала преступник забрал кассеты с деньгами и скрылся», — рассказал источник в правоохранительных органах.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа столичного ГУ МВД РФ. Для определения всех обстоятельств преступления оперативники изымут записи камер видеонаблюдения, сообщает ТАСС.

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