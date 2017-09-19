В Москве губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с министром промышленности РФ Денисом Мантуровым

На встрече обсудили перспективы производства сельхозтехники в регионе.

Речь шла о реализации специального инвестиционного контракта, заключенного с немецкой компанией. В совещании также приняла участие председатель наблюдательного совета ГК CLAAS Катарина Клаас-Мюльхойзер.

Напомним, первый специальный инвестиционный контракт (СПИК) был подписан в прошлом году. Согласно договору CLAAS признается российским производителем сельхозтехники и имеет право на получение господдержки.

Компания, в свою очередь, обязуется увеличить уровень локализации и мощность завода, расположенного в Краснодаре, вложив дополнительно 750 млн рублей. На эти средства завод сможет нарастить свои мощности по производству зерноуборочных комбайнов и сопутствующего оборудования.

В 2016 году компания уже освоила 206 млн рублей инвестиций, в том числе на приобретение, доставку и модернизацию оборудования, произвела техники почти на 1,5 млрд рублей. За шесть месяцев 2017 года освоено 79 млн рублей инвестиций.

«Это качественная, современная техника, которая помогает аграриям собирать рекордные урожаи. Кроме того, расширение производства — это новые рабочие места для жителей края и дополнительные налоги в бюджет», — отметил Вениамин Кондратьев.

Глава края добавил, что поддержка предприятия со стороны государства в виде субсидий позволит сделать технику доступной как для крупных агрохолдингов, так и для средних крестьянско-фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре день открытых дверей на заводе CLAAS собрал 2,5 тыс. гостей.

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