В Москве из-за непогоды отменили около 30 рейсов

В московских аэропортах 27 декабря около 30 авиарейсов отменено, более 20 — задержано.

Утром в Домодедово отменен один рейс, еще 14 будут выполнены с опозданием. В Шереметьево задержано восемь рейсов, еще 26 отменено. В аэропорту Внуково все рейсы будут выполнены по расписанию, сообщает ТАСС.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание», в аэропорту Сочи на прибытие на полчаса задерживается один рейс из Домодедово авиакомпании S7. Он должен был прилететь в 9:30, фактически его прибытие ожидается в 10:28.

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