В Москве избили «Вице-мисс Россия — 2011» из Сочи

По данным СМИ, девушка пришла на работу к возлюбленному, чтобы извиниться за ссору.

«Вице-мисс Россия — 2011» и уроженка Сочи Ксения Лытнева пришла в офис к бизнесмену, сделав надпись «дура» на лбу. По данным СМИ, мужчина вместе с сотрудниками охраны избил сочинку и приказал выставить ее на улицу. Отмечается, что при этом бизнесмен угрожал Лытневой сжечь ее квартиру в Сочи, если об инциденте узнают СМИ.

Девушка попала в больницу с многочисленными ушибами и травмами, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

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