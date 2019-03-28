В Москве кубанские кадеты пройдут маршем у стен Музея Победы

Смотр строя и песни воспитанников кадетских корпусов со всей России состоится 29 марта.

В нем примут участие более 800 кадет из разных регионов, среди них — кадеты Кубанского казачьего кадетского корпуса имени атамана М. П. Бабыча. Они пройдут торжественным строем по площади перед музеем под марши в исполнении оркестра военной комендатуры Москвы.

После смотра для кадет проведут обзорную экскурсию по диорамному комплексу Музея Победы, залам и основной экспозиции «Подвиг и Победа великого народа». Ребят накормят обедом из полевой кухни Росгвардии.

Смотр строя и песни состоится в рамках XVI Всероссийского сбора воспитанников кадетских корпусов и школ, который проходит в Москве с 26 по 30 марта. В программу также входит церемония возложения венков к Вечному огню и Могиле неизвестного солдата, торжественное мероприятие на Соборной площади Кремля, комплекс соревнований по военно-прикладным видам спорта на базе учебного центра Министерства обороны России, посещение музеев и театров столицы, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.