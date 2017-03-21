В Москве на 19 лет посадили соучастника теракта на Дубровке Хасана Закаева

Московский окружной военный суд 21 марта признал Хасана Закаева виновным в соучастии в совершении теракта на Дубровке в октябре 2002 года.

Следствие и суд установили, что в октябре 2002 года в здание Театрального центра на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» ворвалась группа вооруженных людей и захватила в качестве заложников 912 человек, среди которых находились зрители и работники театра. В ходе спецоперации по освобождению заложников 40 террористов были ликвидированы, а оставшиеся в живых люди освобождены.

Следователями СКР установили местонахождение фигуранта и его роль в преступлении. Хасан Закаев входил в организованное преступное сообщество, возглавляемое Шамилем Басаевым, и оказывал пособничество подготовке теракта и захвату заложников в театральном центре. В 2002 году подсудимый организовывал транспортировку в Москву оружия и самодельных взрывных устройств, которые и были использованы террористами.

Во время расследования допросили более 100 свидетелей и пострадавших, провели значительное количество комплексных экспертиз.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему Хасану Закаеву. Он признан виновным в участии в преступном сообществе, приготовлении к теракту, пособничестве захвату заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия. Суд приговорил Закаева к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В международном розыске остается еще один соучастник — Герихан Дудаев. Шестеро участников захвата заложников были приговорены к длительным срокам заключения, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», Хасана Закаева задержали в декабре 2014 года. Российские пограничники в марте 2015 года нашли в Крыму еще одного подозреваемого, который причастен к захвату заложников в Театральном центре на Дубровке 23 октября 2002 года.

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