В Москве на «Лужниках» перед финалом ЧМ-2018 прошла церемония закрытия

В представлении были задействованы около 800 человек.

Среди них — бразильский футболист Рональдиньо, оперная певица Аида Гарифуллина, актер Уилл Смит, певец Ники Джем, DJ Smash. Вместе они исполнили официальную песню турнира под названием Live It Up.

По задумке организаторов, во время закрытия на поле появились сферы, символизирующие 11 городов, принимавших ЧМ.

Модель Наталья Водянова и бывший футболист сборной Германии Филипп Лам вынесли оригинальный кубок первенства.

За час до начала игры стали известны стартовые составы сборных Франции и Хорватии. По решению тренера Златко Далича, Лука Модрич и Домагой Вида выйдут на поле с первых минут битвы, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборные Франции и Хорватии 15 июля разыграют титул чемпиона мира по футболу.

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