В Москве на параде Победы впервые покажут арктическую военную технику

В Москве на Красной площади 9 мая Минобороны РФ впервые покажет новейшую арктическую военную технику.

«Впервые на параде появится арктическая техника, ее можно будет сразу узнать по холодной северной раскраске. Широкая общественность впервые увидит технику противовоздушной обороны — зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2ДТ», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА» и машины обеспечения, сделанные специально для Крайнего Севера», — заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

По его словам, такая техника способна выполнять задачи по обеспечению безопасности России в сложных климатических условиях Арктики при полном отсутствии дорог и удаленности от баз обеспечения.

«Кроме того, в этом году мы планируем представить модификации уже известных образцов танков — возможно, Т-72Б3М», — цитирует Олега Салюкова РИА «Новости».

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