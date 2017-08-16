В Москве начался суд по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева

Замоскворецкий суд столицы 16 августа открыл заседание по делу бывшего чиновника, которого обвиняют во взятке в особо крупном размере.

Судебный процесс проходит в открытом для слушателей режиме, начало было запланировано на 9:30. Как ожидается, в ходе заседания прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего Алексей Улюкаев и адвокаты выскажут свое мнение относительно предъявленных обвинений. Также суд решит вопрос о последовательности предъявления сторонами доказательств, сообщает ТАСС.

В ходе заседания Алексей Улюкаев обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина в личной провокации взятки. Министр добавил, что в этом также участвовала ФСБ, а также глава службы безопасности нефтяной компании Олег Феоктистов.

Ранее, прибыв к зданию суда, Алексей Улюкаев заявил, что настроен оптимистично, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 ноября 2016 года министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали при получении 2 млн долларов США за выданную ведомством положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть»» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%. Подозреваемого поместили под домашний арест. Пока Алексей Улюкаев — единственный фигурант дела о взятке. Басманный суд Москвы арестовал недвижимое имущество экс-министра экономического развития.

Срок следствия по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева 10 января продлили до 15 мая. Басманный суд Москвы 12 апреля продлил до 15 июля срок домашнего ареста экс-министра. Следственный комитет РФ 23 мая предъявил бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву обвинение в окончательной редакции. Басманный суд 13 июля продлил срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 августа. Генпрокуратура 26 июля утвердила обвинительное заключение по делу Улюкаева.

В Замоскворецком суде Москвы 8 августа прошли предварительные слушания по делу бывшего министра экономического развития, обвиняемого во взяточничестве.

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