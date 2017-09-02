В Москве нашли мертвым гендиректора «Курортов Северного Кавказа» Олега Горчева

Он скончался на 41-м году жизни.

Тело Горчева нашли в квартире в комплексе «Москва-Сити». Признаков насильственной смерти не обнаружено. По факту проводится доследственная проверка, сообщает ТАСС.

В КСК подтвердили гибель Горчева и выразили соболезнования его родным.

«В памяти коллег Олег Горчев навсегда останется энергичным, искренним человеком, опытным руководителем, увлеченным своим делом — развитием туризма на Северном Кавказе, влюбленным в этот прекрасный горный край. Коллектив АО «КСК» выражает искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким Олега Сергеевича. Его уход — невосполнимая, тяжелая потеря для всех нас», — говорится в обращении компании.

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