В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Акция должна была пройти в парке «Сокольники», но администрация парка отказалась предоставлять площадку.

Причиной отмены митинга в поддержку полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина стала формулировка, заявленная болельщиками: «Митинг за освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева».

По словам организатора акции Игоря Шумилина, мероприятие все же состоится после смены формулировки. Также он рассказал, что участие в митинге примут фанаты разных клубов РПЛ, однако фанаты московского «Спартака» не будут участвовать, сообщает Rusfootball.info.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», митинг должен был пройти 13 апреля в 19:00. Анонс митинга разместили в своих аккаунтах в Instagram игроки «Локомотива» Дмитрий Тарасов, Алексей и Антон Миранчуки.

Мамаев, Кокорин, его младший брат и их общий друг находятся в СИЗО с октября 2018 года. Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным устроили драку в московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Позже телеведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что футболисты также причастны к нападению на ее водителя, который после произошедшего попал в реанимацию. Мамаев на суде 9 апреля частично признал вину.

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