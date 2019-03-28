В Москве открылась выставка «Искушение технологией» краснодарского художника Дамира Кривенко

Работы будут выставлены в центре современного искусства МАРС до 7 апреля.

В экспозиции представлены 20 произведений, четыре из которых — скульптуры. В своих работах Дамир Кривенко размышляет о проникновении технологий в нашу действительность, их воздействии на развитие человечества, трансформации личности под влиянием этих процессов.

Произведения художника находятся во многих музеях и коллекциях по всему миру. Московская выставка — это часть культурной программы кубанской винодельни «Фанагория». Ряд его работ выставлен в цехах компании, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.