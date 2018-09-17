В Москве открылась выставка об истории и археологии регионов юга России

Почетным гостем церемонии открытия выставки «Культурный мост: из прошлого в настоящее» в Музее архитектуры имени А. В. Щусева стал министр культуры РФ Владимир Мединский.

«В процессе инфраструктурного развития нашей страны, особенно в процессе строительства дорог, прокладывания коммуникаций, наша земля открывает совершенно удивительные тайны истории. В данном случае работа профессиональных археологов, которых привлекают РЖД и «Энерготранспроект», фактически позволяет по-новому посмотреть на историю России, в особенности на историю нашего юга — Причерноморья, Северного Кавказа, Крыма, где переплелись судьбы многих цивилизаций», — сказал глава Минкультуры России после осмотра выставки.

В мероприятии принял участие заместитель министра культуры Краснодарского края Григорий Жуков.

Посетителям впервые представили уникальные археологические находки, обнаруженные за последние годы в зоне строительства железнодорожных и энергетических магистралей на территории Южного федерального округа. Основу экспозиции составили артефакты разных эпох и культур, найденные в результате археологических охранно-спасательных работ и исследований десятков курганов и поселений Краснодарского края и Ростовской области.

На юге России оставили культурный след греки, скифы, сарматы, аланы, хазары и викинги. Отдельное внимание отведено историческим реконструкциям облика людей, составлявших эти народности. Представлены костюмы разных эпох и культур, населявших южные регионы.

Экспозиция организована по хронологическому принципу сменяемости культур — от эпохи бронзы до Cредневековья. Посетители смогут увидеть не только сами предметы, но и современные методы исследования в археологии, процесс реставрации и 3D-реконструкции артефактов.

Проект «Культурный мост: из прошлого в настоящее» — часть комплексной образовательной программы, в которую входят лекции от ведущих специалистов-археологов.

Выставка продолжит работу до 21 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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