В Москве подписали соглашение о реализации проекта «Золотое кольцо Боспорского царства»

По прогнозам, новый проект позволит увеличить турпоток в южные регионы России на 10%.

Соглашение о реализации глобального туристического проекта подписали руководители профильных ведомств Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Ростовской области и Русского географического общества на круглом столе в рамках международного форума-выставки «Отдых 2018».

Как сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, стороны намерены наладить сотрудничество в организации единой сети туристских маршрутов, основным из которых станет «Золотое кольцо Боспорского царства».

Участники круглого стола обсудили практическую реализацию проекта — «дорожную карту». Также на мероприятии был представлен бренд-бук — фирменный стиль проекта. В его основу легла концепция и стилистика международного фестиваля «Античное наследие России», открывшего летний курортный сезон на Кубани в этом году.

Каждый регион, участвующий в реализации глобального проекта, представил памятники античной истории, современные объекты турпоказа, средства размещения, рестораны и кафе — места, по которым пройдут маршруты «Золотого кольца Боспорского царства». В Краснодарском крае — это археологический музей «Горгиппия», Таманский музейный комплекс, музей-заповедник «Фанагория» и другие объекты.

Планируется, что в маршруты проекта войдут связанные с историей Боспора памятники, располагающиеся в 15 городах южных регионов России.

Маршруты «Золотого кольца Боспорского царства» будут сформированы для путешествия на автобусах, автомобилях, на поездах и лайнере «Князь Владимир», круиз которого ляжет в основу водного пути проекта. К формированию турпакетов уже подключились федеральные и зарубежные туроператоры. Согласно разработанной дорожной карте, к концу этого года они представят комплексные экскурсионные туры и туристические продукты на базе объектов, включенных в проект. Их можно будет приобрести как у туроператоров, так и при помощи сервисов портала проекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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