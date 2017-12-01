В Москве покажут экспозицию музея Фелицына «Кубанские казаки»

На выставке представят более 200 предметов из собрания краснодарского музея.

Экспозиция «Кубанские казаки. Страницы истории Кубанского казачьего войска XVIII — XXI веков» — это проект Краснодарского музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына и Государственного исторического музея. Проект реализован при поддержке министерства культуры Краснодарского края.

Посетители увидят подлинные предметы из коллекции регалий и реликвий Кубанского казачьего войска. Это атаманские булавы, грамоты Павла I и Александра I Черноморскому войску, мундиры казаков императорского конвоя, грамоты императоров Александра II и Николая II Кубанскому казачьему войску. В экспозицию войдут ордена, знамена, одежда, предметы быта и документы. Впервые представят предметы из собрания Государственного исторического музея.

Выставку откроют 4 декабря в московском Государственном историческом музее, сообщает пресс-служба музея имени Фелицына.

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