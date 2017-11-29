В Москве представили форму сборной России для Олимпийских игр 2018 года

Презентация экипировки состоялась 29 ноября.

Официальный экипировщик олимпийских сборных России ZASPORT представил комплект формы национальной команды России для Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Для компании ZASPORT предстоящие Игры станут первыми в качестве официального экипировщика Олимпийского комитета России. Соответствующее соглашение было подписано в марте, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент Олимпийского комитета России Александр Жуков 26 апреля сообщил, что сборная РФ будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Всемирное антидопинговое агентство в марте назвало условия участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018. МОК 5 декабря объявит решение об участии сборной РФ в Играх 2018 года.

Вернуться на ленту

Источник