В Москве презентовали форму российской сборной Всемирных военных игр

В Москве 20 февраля презентовали форму российской сборной, в которой спортсмены будут выступать в Сочи на третьих Всемирных военных играх.

Представили экипировку также для волонтеров.

В городе-курорте идут последние приготовления. Завершается монтаж универсального комплекса для военных альпинистов. Эксперты отмечают, что аналогов такому тренажеру для скалолазания в России нет.

Послом зимних состязаний стал двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода. Нести флаг России на церемонии открытия Игр будет Елена Исинбаева. Организаторы обещают, что торжество будет зрелищным.

«Пиротехнические эффекты, движущиеся в воздухе объекты, управляемые горелки, система кругового звука, позволяющая зрителю чувствовать себя внутри происходящего», — рассказывают организаторы.

В качестве волонтеров в Сочи уже прибыли 500 военнослужащих. Первые соревнования пройдут 24 февраля, в этот же день в Сочи доставят военно-спортивный огонь, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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