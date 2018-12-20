В Москве пройдет большая пресс-конференция президента России

Ежегодная конференция стартует 20 декабря в 12:00.

В этом году на прямой диалог с главой государства аккредитовалось рекордное количество СМИ — 1 тыс. 702 человека не только из России, но также из США, Франции, Китая и других стран. Готовятся к общению с Владимиром Путиным и корреспонденты Краснодарского края. Телеканал «Кубань 24» в Москве представляют Вероника Веретенникова и Денис Горбунов.

На пресс-конференции президент по традиции подведет итоги года. По мнению экспертов, главными темами встречи станут экономика, международная обстановка и региональные проблемы. Сколько продлится беседа, пока неизвестно. Рекорд 4 часа 40 минут был поставлен в 2008 году.

В этом формате Владимир Путин ответит на вопросы журналистов уже в 14-й раз. Свежие подробности смотрите в каждом выпуске «Фактов».

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