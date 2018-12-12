В Москве прошел торжественный прием в честь 25-летия принятия Конституции РФ

В приеме приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, главы субъектов. Присутствовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Путин в Большом Кремлевском дворце поздравил всех собравшихся с 25-летием Конституции РФ.

«Этот высший правовой акт был принят всенародным голосованием, именно свободный выбор народа как единственного источника власти и носителя суверенитета обеспечил Конституции ее безусловную легитимность», — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что документ стал решающим вкладом по преодолению жесткого политического кризиса и гражданского противостояния начала 1990-х.

Он добавил, что текст Конституции не содержит пустых деклараций, его положения действующие, однако это не закостенелая правовая конструкция, а живой, развивающийся организм, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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