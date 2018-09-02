В Москве прошла церемония прощания с Иосифом Кобзоном

Гражданская панихида по артисту длилась пять часов.

Все это время люди стояли в очереди, чтобы проститься с артистом. По подсчетам правоохранителей, число пришедших уже к середине панихиды приблизилось к 6 тыс. Сотрудникам зала пришлось несколько раз освобождать сцену от цветов.

Сын Кобзона Андрей призвал присутствовавших в Концертном зале имени П. И. Чайковского проводить артиста аплодисментами, после чего весь зал на протяжении нескольких минут хлопал стоя под песню «Мой путь» в исполнении Иосифа Кобзона.

Проститься с артистом пришли в том числе президент и премьер-министр России Владимир Путин и Дмитрий Медведев, специальный представитель главы государства по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и многие другие, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», эстрадный певец Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразили президент Владимир Путин и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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