В Москве прошло заседание оргкомитета по празднованию 100-летия образования Республики Адыгея

Заседание 8 августа состоялась под руководством заместителя председателя правительства Виталия Мутко. Участие в мероприятии принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Постановлением ВЦИК 27 июля 1922 года была образована Черкесская (Адыгейская) автономная область в составе Кубано-Черноморской области. Это событие легло в основу формирования статуса Адыгеи как полноправного субъекта Российской Федерации. В связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием, президент Владимир Путин принял указ о праздновании этой исторической даты. Виталий Мутко отметил значимость подготовки к юбилейным мероприятиям.

«Хочу подчеркнуть важность предстоящего юбилея и отметить, что инициатива главы Адыгеи о праздновании 100-летия автономии была поддержана ведущими учеными Российской академии наук. Несомненно, Республика Адыгея исторически представляет собой часть общероссийского социально-политического пространства. Эта область устойчивого взаимодействия многих этносов, культур и цивилизаций», — сказал Виталий Мутко.

Мутко отметил, что празднование столь знаменательной даты на федеральном уровне сыграет значительную роль в деле укрепления национального самосознания, формирования патриотических чувств, прежде всего, у молодежи.

«Важнейшими задачами юбилейных торжеств являются развитие образовательного и культурного потенциала региона, совершенствование федеративных отношений всего многонационального народа Российской Федерации и патриотическое воспитание молодежи», — сказал Виталий Мутко.

Мурат Кумпилов акцентировал внимание на значимости векового пути становления и развития Адыгеи как полноправного субъекта Российской Федерации.

«Как вы все знаете, Республика Адыгея богата своей историей, неповторимыми культурными традициями, археологическими памятниками. Нам есть что показать и чем гордиться. Важно и то, что проведение юбилейных торжеств поможет привлечь к региону еще больше внимания, создать дополнительные возможности для реализации туристического и инвестиционного потенциала республики», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также подчеркнул, что предстоящее празднование юбилейной даты нашло поддержку в лице главы государства и федерального правительства. Руководство республики, со своей стороны, намерено приложить максимум усилий для выполнения в установленные сроки поручений президента.

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