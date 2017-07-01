В Москве простились с экс-солистом «Иванушек International» Олегом Яковлевым

Траурная церемония состоялась на Троекуровском кладбище 1 июля.

На церемонии присутствовали участники коллектива «Иванушки International» Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов. Последний рассказал о сложном творческом пути Яковлева, всегда стремившегося душой к искусству, и поделился с присутствующими воспоминаниями о музыканте.

Действующий участник коллектива зачитал сообщения тех, кто хотел лично попрощаться с артистом, но не смог вылететь из других городов России из-за неблагоприятных погодных условий.

На траурной церемонии также присутствовал продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко. Он отметил как работу Яковлева в коллективе, так и его сольный проект.

«Олег прожил короткую, но бурную, очень стремительную жизнь. Я считаю кульминацией его творчества сольный проект. Олег был очень рад и горд, что смог реализоваться как автор. Мы бесконечно благодарны Олегу за те годы, которые он провел с нами», — цитирует Матвиенко РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался 29 июня, ему было 47 лет.

Вернуться на ленту

Источник