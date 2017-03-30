В Москве пройдет персональная выставка краснодарской арт-группы Recycle

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00f97b69f663fde91d263b530c544ca4 В Москве пройдет персональная выставка краснодарской арт-группы Recycle В Москве в Государственном музее изобразительного искусства имени А. С. Пушкина 15 июня откроется выставка-интервенция краснодарской арт-группы Recycle.

Выставка пройдет в залах постоянной экспозиции музея. Краснодарские художники представят около 12 объектов и инсталляций.

«Проекты группы, затрагивающие проблемы взаимодействия высокого искусства и современной массовой культуры, обсуждающие особенности сегодняшнего мировосприятия, оказываются необычайно актуальными в контексте экспозиции классического музея», — сообщается на сайте ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Посетить выставку можно будет до 20 августа.

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