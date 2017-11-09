В Москве состоялась презентация официального мяча ЧМ-2018 по футболу

Мяч, разработанный немецкой компанией Adidas, получил название «Телстар 18».

В торжественной церемонии, в частности, приняли участие нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, главный тренер испанского «Реала» Зинедин Зидан, бывший полузащитник итальянского «Милана» и сборной Бразилии Кака, бывший форвард итальянского «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро, бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании Хаби Алонсо, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стала известна программа пребывания кубка ЧМ по футболу в Краснодаре и Сочи. Тур кубка в Росси проходит в два этапа. В рамках первого — с сентября по декабрь — трофей посетит 15 городов России. В Краснодар кубок прибудет 14 ноября. Спустя шесть дней — 20 ноября — его перевезут в Сочи, где он будет находиться до 26 ноября.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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