В Москве стартуют «Дни Краснодарского края»

На площади Революции 28 сентября откроют 70 павильонов. В каждом из таких сельских домиков фермеры, рестораторы и ремесленники Кубани представят свою продукцию — молоко, творог, сыры, мясные деликатесы, овощи, фрукты, мед и чай.

Посетителям также предложат традиционные кубанские угощения. Попробовать и приобрести все это жители и гости Москвы смогут до 1 октября.

«Я знаю, что проходят дни других регионов, но они проходят локально. Где-то в Государственной Думе, где-то в Совете Федерации. Проходят дни Москвы в других регионах, но я ни разу не слышал о том, чтобы другие субъекты таким образом, как мы в этом году, праздновали свой день рождения», — сказал руководитель департамента инвестиций и развития предпринимательства Краснодарского края Василий Швец.

Кубанскую выставку «Дни Краснодарского края» в столице посвятили 80-летию региона. В ярмарке примут участие больше 60 кубанских сельхозпроизводителей. Вместе с фермерами в Москву отправятся и лучшие творческие коллективы края, а также мастера декоративно-прикладного искусства. Гостей ждут мастер-классы, фотосессии, традиционные казачьи игры и народные забавы.

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