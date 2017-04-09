В Москве столкнулись поезд и электричка, есть пострадавшие

В Москве ночью 8 апреля столкнулись поезд и электричка. В результате аварии 11 человек госпитализировали, среди них один ребенок.

Сообщение об аварии на железнодорожных путях поступило в МЧС в 22:53.

По предварительной информации, машинист электрички применил экстренное торможение из-за человека на путях. После чего произошло столкновение электрички с поездом дальнего следования Москва — Брест, который шел следом. В результате четыре вагона сошли с рельсов. В настоящий момент все вагоны осмотрены, пассажиры поезда дальнего следования находятся в пунктах временного размещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

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