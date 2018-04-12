В Москве суд начал рассматривать жалобу на приговор Алексею Улюкаеву

Мосгорсуд 12 апреля допросил главу «Роснефти» Игоря Сечина в рамках рассмотрения апелляционной жалобы защиты экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Показания Игоря Сечина заслушали в закрытом режиме по просьбе прокуратуры, которая объяснила такую необходимость сохранением коммерческой тайны. Инициатором допроса также выступила сторона обвинения, которая заявила соответствующее ходатайство.

Игоря Сечина допрашивали 1,5 часа: журналисты покинули зал в 10:53, а в 12:28 объявили, что допрос главы «Роснефти» окончен.

В ходе слушаний по существу дела Улюкаева Замоскворецкий суд Москвы неоднократно пытался вызвать главу «Роснефти» на процесс для дачи показаний, однако у него не было возможности приехать из-за высокой загруженности, сообщает ИА «РАПСИ-ньюс».

Защита Алексея Улюкаева заявила о том, что показания Игоря Сечина «вынуждают изменить свою позицию».

Адвокаты просили суд об отложении заседания на 16 апреля для уточнения позиции, но суд дал время только до 14:30 12 апреля.

«Ходатайство защиты удовлетворить частично, предоставить адвокатам Улюкаева время для подготовки позиции до 14:30 мск», — огласила решение судья.

Следующей стадией процесса должны стать прения сторон, после которых Улюкаев может выступить с последним словом, а суд — удалиться для принятия решения, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 декабря 2017 года суд приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима, ранее суд признал Улюкаева виновным в получении взятки.

Прокуратура требовала приговорить Улюкаева к десяти годам колонии строгого режима, защита считала обвинение бывшего министра голословным. Улюкаев потребовал направить в Следственный комитет РФ материал о проверке главы «Роснефти» Игоря Сечина о привлечении его за ложный донос.

Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года при получении 2 млн долларов США за выданную ведомством положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть»» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%. Басманный суд Москвы арестовал недвижимое имущество экс-министра экономического развития.

Генпрокуратура 26 июля утвердила обвинительное заключение по делу Улюкаева.

В Замоскворецком суде Москвы 8 августа прошли предварительные слушания по делу бывшего министра, 16 августа начался суд. В ходе заседания Алексей Улюкаев обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина в личной провокации взятки. Министр добавил, что в этом участвовали ФСБ и глава службы безопасности нефтяной компании Олег Феоктистов. В суде Улюкаев утверждал, что получил от Сечина не взятку, а вино.

В показаниях главы «Роснефти» Игоря Сечина говорится, что экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев показал ему «знак победы» за игрой в бильярд на саммите БРИКС в Гоа осенью 2016 года. По мнению гособвинения, таким образом Улюкаев обозначил сумму взятки — 2 млн долларов, которую он вымогал.

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