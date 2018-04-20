В Москве туристы не смогли вылететь на отдых по путевкам Pegas Touristik

В Москве 20 апреля задержали авиарейс, котором должны были улететь 150 туристов.

Рейс должен был вылететь в 7:45 из Шереметьево, но его отложили на неопределенный срок. По словам людей, к положенному времени группа из 19 человек прибыла в аэропорт Шереметьево. Однако только семь из них зарегистрировали на рейс. Остальных 12 человек за свой счет на такси отправили в аэропорт Домодедово. Люди ждут вылета с 5:00.

Туристы рассказали, несколько часов подряд сотрудники аэропорта просят людей немного подождать, пока не объявят официальную информацию. Представители Pegas Touristik на звонки своих клиентов не отвечают. Работники аэропорта вызвали ОМОН, чтобы отодвинуть недовольных от стойки регистрации.

После этого пассажирам объявили, что регистрация должна была начаться в 12:10. По словам представителя Домодедово, информация о задержке рейса не соответствует действительности.

«В Домодедово нет задержанных рейсов. Туристы прибыли в аэропорт в составе группы, которая ранее не смогла улететь из другого аэропорта Москвы. Детали и причины переноса рейсов необходимо уточнять у авиакомпании», — цитирует представителя аэропорта телеканал «360».

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