В Москве в аэропорту Внуково забыли багаж пассажиров рейса, улетевшего в Краснодар

Инцидент произошел 4 августа. По прибытии в краевую столицу свои вещи получили только владельцы негабаритного багажа, сдаваемого в отдельном месте.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», совершавший рейс А4 302 Москва — Краснодар, был практически заполнен. По прибытию пассажиры не получили свой багаж и регистрировали заявления о потере в течение нескольких часов. При этом по словам сотрудников аэропорта Краснодара, они узнали, что самолет вылетел без багажа, сразу после его отправления из Внуково.

«Мы ехали на концерт в Тамань, за 250 км отсюда. В багаже были все наши инструменты. Теперь придется остаться в Краснодаре. Надеемся, что нам его вернут и мы успеем выступить», — рассказал один из пассажиров, музыкант группы «Эйкумена».

Позже в пресс-службе аэропорта Внуково сообщили, что произошел технический сбой.

«Нарушилась сортировка багажа, поэтому он не улетел. Сейчас багаж сортируют и планируют отправку, в 17:00 вылет из Внуково, то есть к 19:00 [багаж прилетит в Краснодар]», — сообщили в пресс-службе.

По данным перевозчика, точное количество багажа, которое успеют отправить этим рейсом, сообщат дополнительно.

«Наш представитель в Краснодаре получил все заявления, в том числе на доставку. Как только будет доставлен багаж в Краснодар, наши представители начнут этот багаж доставлять непосредственно по пассажирам — тем, кто не дождется в аэропорту и оставил заявление на доставку», — цитирует собеседника ТАСС.

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