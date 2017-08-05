В Москве в гендиректора океанариума во время пробежки выстрелили семь раз

Неизвестный убил гендиректора «Океанариума» в торговом центре «Крокус Сити» Андрея Чернова.

Убийство произошло 4 августа в Суворовском парке в столичном районе Филевский парк. Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что от полученных ранений потерпевший 1964 года рождения скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Родственники убитого на утренней пробежке мужчины заявили, что у него не было проблем с бизнесом или конфликтов с конкурентами.

«Океанариум» в торговом центре «Крокус Сити» открылся в конце 2016 года, сообщает ТАСС.

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