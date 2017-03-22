В Москве выставка краснодарской арт-группировки ЗИП заняла четыре этажа

22 марта в 09:42

В Московском музее современного искусства 21 марта открылась персональная выставка краснодарской группировки ЗИП.

«Остановка «ДК ЗИП»» — это инсталляция на четырех этажах здания музея, на которых разворачиваются четыре сюжета: «Сейчас», «Позавчера», «Потом» и «БАРселона». Они образуют четыре смысловых точки, одновременно формируя хронологию и определенный взгляд на процесс — художественный, социальный, политический. Все объекты экспозиции участники группировки сделали самостоятельно, а некоторые из них — специально для выставки в музее.

Проект собрал все темы, с которыми работала и продолжает работать группировка.

К открытию выставки был выпущен каталог «Остановка «ДК ЗИП»», который включает подробные описания прошедших и настоящих проектов группировки, сообщается на сайте музея.

Посетить выставку можно до 1 мая.

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