В Москве задержали группу боевиков, планировавших устроить серию взрывов

По данным ФСБ, теракты с участием смертников планировались на объектах транспорта и крупных торговых площадках столицы.

«ФСБ России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы с использованием «террористов-смертников» и взрывных устройств большой мощности», — заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что «установлены и в результате спецоперации задержаны члены террористической группы, среди которых: куратор подготовки преступления — эмиссар запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника».

Террористическая группа состояла из гражданина России и трех граждан государств центральноазиатского региона. В ФСБ добавили, что в Подмосковье обнаружена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В спецслужбе отметили, что готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями ИГ, в том числе находящимися в международном розыске Назаровым Т.М. и Ширинджоновым А.М. — руководителем школы подрывников ИГ, пишет «Интерфакс».

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