В Москве задержали пять авиарейсов в Краснодар и один в Сочи

В аэропортах Москвы 31 декабря изменили график вылета самолетов, следующих в Краснодар и Сочи.

Авиарейс Шереметьево — Сочи задержали до 14:40. Самолет должен был вылететь в 12:00. Пять самолетов в Краснодар, которые должны были отправиться из Домодедово в 12:05, теперь вылетят в 12:20.

На прилет в Домодедово задержаны два рейса из Сочи. Они прибудут в 15:45 вместо 14:55.

В Шереметьево самолет из Краснодара, который должен был совершить посадку в 16:25, теперь прибудет в 21:30. Рейс на 20:20 в Краснодар отменен, сообщается на онлайн-табло аэропортов.

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