В Москве задержали вылет ФК «Спартак» на матч КР с «Кубанью»

Вылет московского «Спартака» в Краснодар на матч 1/16 Кубка России по футболу против «Кубани» задерживается, время вылета не определено.

Столичная команда должна была вылететь в Краснодар 19 сентября в 17:15.

«Вылет команды задерживается. Когда в результате улетят — не ясно», — сказал глава департамента по связям с общественностью «красно-белых» Леонид Трахтенберг.

Матч 1/16 Кубка России между «Кубанью» и «Спартаком» состоится 20 сентября. Начало встречи в 19:00, сообщает «Р-Спорт».

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