В Москве заключили соглашение между минсельхозами Кубани и Крыма

Оно было заключено в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень».

Как вырастить самый лучший виноград, почему селекции в России нужна перезагрузка и что необходимо для развития животноводства. Эти и другие темы 6 октября обсудят участники ярмарки «Золотая осень».

В павильонах ВДНХ собрались фермеры со всех районов страны. С собой они привезли свежие и качественные продукты. Один из самых больших прилавков — у кубанской делегации. Фрукты, овощи, мясные и рыбные деликатесы, чай, мед и другие продукты из Краснодарского края уже успели оценить тысячи гостей ярмарки. А представители власти региона налаживают полезные деловые контакты.

«Республика Крым — это наш давний друг и стратегический партнер. Теперь мы будем сотрудничать в области агропромышленного комплекса, также в области науки и торговли», — сказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

В рамках выставки «Золотая осень» пройдет фестиваль сельской молодежи. Кроме того, проведут несколько конкурсов среди фермеров.

Завершится масштабная агропромышленная ярмарка 7 октября. Организаторы ожидают, что за два дня ее посетят больше 5 тыс. гостей.

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