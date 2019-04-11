В Москве заседание по делу Кокорина и Мамаева прервали из-за сообщения о бомбе

В Пресненском суде Москвы 11 апреля слушается дело о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве.

В Москве на заседании по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева объявили срочную эвакуацию из-за сообщения о минировании здания суда.

Ранее 11 апреля в суде давал свои показания водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, который рассказывал о нападении со стороны футболистов, пишет «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2018 года Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным устроили драку в московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Позже телеведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что футболисты также причастны к нападению на ее водителя, который после произошедшего попал в реанимацию.

После предварительного слушания по делу, которое прошло 3 апреля, суд продлил футболистам меру пресечения до 25 сентября.

Сергей Галицкий в интервью с Елизаветой Осетинской объяснил решение расторгнуть контракт с полузащитником ФК «Краснодар» Павлом Мамаевым.

Мамаев, Кокорин, его младший брат и их общий друг находятся в СИЗО с октября 2018 года.

Игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев на суде 9 апреля частично признал вину.

Московский суд 17 апреля рассмотрит жалобу на продление ареста Кокорину и Мамаеву.

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