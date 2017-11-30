В Москву на III Национальный чемпионат «Абилимпикс» поедут 38 представителей Кубани

Всероссийские соревнования профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями стартуют 1 декабря.

На чемпионат «Абилимпикс» приедут представители всех субъектов России. В состав делегации Краснодарского края вошли 38 человек. Это не только участники, но и эксперты, сопровождающие, представители регионального центра развития движения «Абилимпикс» на Кубани. В конкурсах примут участие победители прошедшего в крае чемпионата профмастерства. Это школьники, студенты и специалисты до 65 лет.

Чемпионат продлится до 3 декабря. В программе — торжественные церемонии открытия и закрытия, конкурсы по основным и презентационным компетенциям, мастер-классы для посетителей, профориентационная и концертная части. Запланированы конференции, семинары, панельные дискуссии, круглые столы на тему трудоустройства инвалидов и оснащения на предприятиях рабочих мест для них, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире в региональном чемпионате «Абилимпикс-2017» приняли участие 90 человек. Свои навыки они показали в робототехнике, вышивании, веб-дизайне, обработке текстов. В каждой компетенции выбрали трех призеров.

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